Basket A2. Givova Scafati, si riparte da Pistoia: esame per i gialloblu L'assistant coach Alberto Mazzetti: "Non sottovalutiamo questa partita"

Il campionato di A2 riprende il cammino dopo la sosta di domenica scorsa. E per la Givova Scafati è in programma (8 marzo alle ore 18) una trasferta a Pistoia. Contro una squadra – penultima in classifica - ulteriormente trasformata con l’arrivo alla guida tecnica di coach Pete Strobl e nuovi innesti nel roster durante il mercato di questi primi mesi del 2026. Ma una gara che sulla carta presenta un divario così netto, ha comunque insidie.

“Pistoia ha valori tecnici più alti della propria classifica – rileva Alberto Mazzetti, assistant coach della Givova – ha subìto molti cambiamenti e tra le proprie mura avrà una grande desiderio di vittoria. Noi dobbiamo essere focalizzati sui nostri sbalzi di attenzione durante la partita, essere molto solidi nelle piccole cose: come un rimbalzo, un tiro libero o un

passaggio in più”.

L’Estra Pistoia è reduce da una vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Ma ad eccezione della debacle di Roseto, che è stato anche l’esordio in panchina di Strobl, le partite dei toscani sono state sempre combattute. Inoltre, i pistoiesi hanno implementato il parco giocatori nelle ultime settimane. A cominciare dal rientro della guardia

americana Karvel Anderson, rimasto fuori per lungo tempo a causa di un infortunio, e dagli arrivi di Gabriele Stefanini e Ivan Buva. Oltre a poter contare su un mix tra giocatori giovani e di esperienza come Gallo, Saccaggi e Zanotti.

“Siamo chiamati a rispondere con determinazione dopo l’ultima sconfitta in campionato – riflette Terry Allen – vogliamo riprendere un cammino che ci ha portato fino alle zone alte della classifica. Un percorso che non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare. Per questo dobbiamo mettere in campo la nostra migliore pallacanestro e portare a casa la vittoria”.