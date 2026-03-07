Referendum, Bilotti: "Difendere l'autonomia della magistratura" L'esponente del Movimento 5 Stelle: "Le riforme servono a rafforzare lo Stato, non a piegarlo"

Domani, domenica 8 marzo, dalle ore 10 alle 13, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti sarà a Giffoni Valle Piana (Salerno), ai Giardini Fellini, per un banchetto informativo in vista del referendum costituzionale sulla giustizia. L’iniziativa, dal titolo “Ti dico perché No”, sarà un momento di confronto con i cittadini per illustrare i contenuti della riforma e le ragioni della posizione contraria del M5S. Sarà, inoltre, l’occasione per riportare il dibattito sul merito delle modifiche proposte.

«Ancora in queste ore - sottolinea la parlamentare salernitana - assistiamo a una propaganda da parte di molti esponenti della maggioranza di governo, che richiamano slogan e vicende che nulla hanno a che vedere con il contenuto del referendum. Quindi, potersi confrontare con i cittadini sul merito di ciò che prevede la legge di modifica costituzionale diventa fondamentale». «L’obiettivo di questa riforma è indebolire chi applica la legge per indebolire la legge stessa. Riformare non significa ridimensionare l’autonomia della magistratura: indebolire un potere dello Stato significa indebolire i diritti dei cittadini. Da rappresentante delle istituzioni difendo e difenderò sempre l’equilibrio tra i poteri, che è il cuore della democrazia. Le riforme servono a rafforzare lo Stato, non a piegarlo», conclude Bilotti.



