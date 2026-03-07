Salernitana contestata nella rifinitura pre-Latina: "Non meritate passione" Cori e striscioni al Centro Sportivo Mary Rosy

La vigilia di Salernitana-Latina si apre con un messaggio testuale, esposto nei pressi del Centro Sportivo Mary Rosy, che con i cori di una cinquantina di tifosi. Al di qua dei cancelli del quartier generale di Pontecagnano Faiano, nel corso della rifinitura per la sfida con il Latina, una frangia di tifosi si è radunata e ha intonato cori contro i calciatori. Il messaggio, come messo nero su bianco con uno striscione, è quello di tirare fuori gli attributi, cercare di trovare le energie e la forza per riscattare una stagione fin qui amara e provare ad arrivare nel migliore dei modi ai playoff.

"Non meritate la nostra passione"

Ulteriore pepe su un momento, quello della Salernitana tutt’altro che felice. Nemmeno dieci giorni dopo l’esonero di Giuseppe Raffaele e l’arrivo di Serse Cosmi, con l’amarezza per il derby perso con la Casertana, i tifosi hanno deciso di far esplodere la propria rabbia. Affisso anche uno striscione del CCSC: “Non meritate la nostra passione: Vergonatevi”. E in tutto questo, l’Arechi si prepara ad un’accoglienza spettrale. L’ambiente Salernitana grida forte il proprio dissenso.