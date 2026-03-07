Salernitana-Latina, i convocati di Cosmi: out in sei Sono diciannove i calciatori a disposizione

La rifinitura in un clima tutt'altro che facile. La Salernitana ha preparato la sfida con il Latina con come sottofondo la contestazione del tifo (leggi qui la news). Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 19 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Latina. Sono sei gli assenti: mancherà lo squalificato Villa mentre l'infermeria non si svuota. Ancora fuori Brancolini, Carriero, Inglese, Boncori e Arena. Per il difensore si aspettano di conoscere i tempi di recupero.

L'elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemic, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 29 Tascone;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.