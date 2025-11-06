E' della provincia di Salerno la più giovane magistrata della Campania Angela Curcio, 27 anni, ha superato il concorso lo scorso 4 novembre

Un primato invidiabile che rende onore a lei e alla sua comunità. Angela Curcio, 27enne originaria di Sanza, è la più giovane magistrata della Campania. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno.

La valdianese Curcio ha superato il concorso in magistratura lo scorso 4 novembre, dopo una laurea in giurisprudenza all'università di Firenze (con la votazione di 110 e lode) e il tirocinio in Cassazione.

Per Sanza prosegue la tradizione in magistratura: l'altra è Maria Cristina Bonomo, attuale sostituto procuratore a Napoli Nord.