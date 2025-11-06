Grosso masso instabile, chiude l'Amalfitana all'altezza di Cetara Per consentire i lavori sul costone roccioso: lo stop durerà diverse ore

Sulla strada statale 163 “Amalfitana”, tra le 9 e le 15 di venerdì 7 novembre, sarà interdetta al transito la tratta in corrispondenza del km 45,700, a Cetara, dove attualmente è presente il senso unico alternato. Ne dà notizia Anas.

"In corrispondenza del costone roccioso presente, infatti, sono in corso attività di messa in sicurezza in capo al Comune di Cetara, necessarie a seguito della caduta di pietrame, avvenuta nel corso della notte tra il 16 ed il 17 settembre. In particolare, l’interdizione alla circolazione di domani, è necessaria per il disgaggio di un masso instabile nell’ambito di tali lavorazioni", fanno sapere dalla società.