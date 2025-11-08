Luci d'artista, ci siamo: Salerno si rifà il look per l'evento Inaugurazione il 14. Intanto Salerno Pulita rafforza il servizio di raccolta e pulizia

Salerno Pulita è pronta a riprendere il potenziamento dei servizi di igiene urbana nel centro città e sugli assi principali, già attuato con successo in passato.

A partire da lunedì 10 novembre, tutti i giorni fino all’11 gennaio saranno potenziati i servizi di svuotamento dei cestini stradali e l'attività di spazzamento per assicurare un ambiente più accogliente per residenti e visitatori.

Il provvedimento annunciato dall'amministratore unico Enzo Bennet arriva in concomitanza con l'inaugurazione delle Luci d'artista: manca solo l'annuncio ufficiale, ma la kermesse luminosa dovrebbe partire venerdì 14 novembre.

Non solo pulizia e decoro. Un potenziamento della raccolta riguarderà, invece, il servizio rivolto alle utenze non domestiche della zona movida. Per le attività commerciali, dal 13 novembre al 10 gennaio, il servizio di raccolta del materiale organico e multimateriale sarà disponibile tutti i giorni, esclusa la domenica, con conferimento consentito dalle ore 14 alle ore 15. Il servizio di raccolta di cartone e vetro seguirà il calendario consolidato, con raccolta tutti i giorni tranne il venerdì e la domenica, con conferimento entro le ore 14, come fanno sapere da Salerno Pulita.