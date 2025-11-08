Ufficio immigrazione Salerno, Pessolano: "Situazione insostenibile" "Si valuti spostamento della sede per garantire la sicurezza di utenti e automobilisti"

"La situazione nell'area antistante l'ufficio Immigrazione in Piazza Matteo Luciani è diventata insostenibile: occorre trovare una soluzione più adeguata per accogliere i cittadini extra-comunitari che si rivolgono agli sportelli". Così il consigliere comunale di Salerno e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Da anni ormai assistiamo ogni mattina a lunghe file di utenti in coda con ogni condizione atmosferica dinanzi gli uffici: spesso si vengono a creare veri e propri assembramenti, accompagnati da un flusso costante di persone che attraversa la strada carrabile in modo non regolamentato. Oltre a causare rallentamenti alla viabilità interna alla piazza, possono rappresentare anche un problema non di poco conto per la sicurezza e l'ordine pubblico in una zona sita nel pieno centro della città, angusta, distante da parcheggi e non servita dalla metropolitana. In passato intervenni personalmente per richiedere il posizionamento di alcuni gazebo nel chiostro interno alla struttura, in modo tale da consentire ai cittadini extracomunitari di sostare riparandosi dal sole o dalle intemperie a seconda della stagione: tuttavia, anche visto l'aumento dei flussi, non è stato possibile garantire ulteriormente questo tipo di soluzione. Il sito attuale, infatti, proprio per via delle caratteristiche della strada antistante, che si trova direttamente a ridosso dell’edificio, non consente di gestire in piena sicurezza numeri così elevati, nonostante l’impegno e lo sforzo degli agenti che curano il filtraggio dell’utenza”.

“È necessario trovare un'alternativa - conclude Pessolano - un luogo in una posizione logisticamente più comoda e raggiungibile, e strutturalmente più ampio, in modo da evitare la formazione di lunghe code e assembramenti che possono risultare anche rischiosi. Non mancano locali, anche di proprietà del Comune, che possono assolvere a tale funzione: la scelta starà alla Prefettura, ma il Sindaco e l'amministrazione possono fare la propria parte per risolvere una situazione particolarmente critica e che non può protrarsi oltremodo".