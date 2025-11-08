Nocera Inferiore, cambio alla guida del Battaglione Trasmissioni "Vulture" Il tenente colonnello Luigi Villani ha assunto il comando

Presso la caserma Raffaele Libroia di Nocera Inferiore si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”.

Il tenente colonnello Luigi Villani ha assunto il comando, succedendo al tenente colonnello Domenico Argento, che ha concluso il proprio periodo alla guida del reparto.

Alla cerimonia hanno preso parte il colonnello Giuseppe Votto, comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, e le più alte cariche istituzionali del comprensorio.

Presenti inoltre numerosi sindaci del territorio, insieme ad autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e i gonfaloni dei Comuni di Scafati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Sarno, Cava de’ Tirreni, Torre del Greco, Sant’Antonio Abate e Rionero in Vulture.