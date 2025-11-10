Esercito: Avvicendamento al comando del 4° reggimento carri La cerimonia si è svolta presso la caserma Capone di Persano

Si è svolta presso la caserma “Capone” di Persano e alla presenza del Generale di Brigata Daniele Cesaro, Comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi, il delegato del Sindaco di Serre, Antonio Opramolla, e di rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, la cerimonia di avvicendamento al comando del 4° Reggimento carri, tra il Colonnello Antonio Merenda, cedente, e il parigrado Stefano Catania, subentrante.



Durante il periodo di comando del Colonnello Merenda, il Reggimento ha svolto numerose attività addestrative, che hanno incluso esercitazioni congiunte con forze alleate in Germania e un intenso ciclo di preparazione presso i poligoni nazionali. Tali attività sono state finalizzate a migliorare la prontezza operativa e le capacità di combattimento dell’unità corazzata.

Si evidenzia inoltre la partecipazione del Reggimento all’Operazione Strade Sicure sul territorio nazionale, nonché l’impiego

di forze nelle missioni NATO in Bulgaria e Lettonia. Il Colonnello Merenda ha espresso piena soddisfazione per le capacità e la professionalità degli uomini e delle donne del Reggimento, sottolineandone la professionalità, la dedizione e il forte spirito

di corpo dimostrati in ogni attività condotta. Il Generale di Brigata Daniele Cesaro, nel suo intervento, ha evidenziato i risultati raggiunti dal

4° Reggimento carri, augurando al Colonnello Stefano Catania, un proficuo e sereno periodo di comando, ricco di successi e soddisfazioni.