Salute, benessere e longevità: ad Angri nuova sfida per Remotion Lab 2.0 Inaugurata la nuova sede in Piazza Crocifisso

È iniziata una nuova sfida per Remotion Lab 2.0, centro chinesiologo specializzato per la salute del corpo con sede in Piazza Crocifisso, 11 ad Angri. Domenica 9 novembre, il dottor Felice Accumulo ha tagliato il nastro della nuova sede, presentando all’utenza i tanti, nuovi servizi che saranno offerti per ottenere un benessere a 360 gradi.

Specializzato nell’attività fisica adattata e, in particolare, nella rieducazione motoria, Accumulo da oltre 10 anni si prende cura dei propri clienti aiutandoli a migliorare il quotidiano. “Remotion lab 2.0 oltre che un traguardo è un punto di partenza, in questo modo ridiamo ai pazienti il controllo e il benessere nei gesti della vita quotidiana”, ha spiegato il dottor Felice Accumulo. “Noi ci occupiamo di salute e longevità, in tutto questo rientrano l’allenamento adattato, l’alimentazione corretta e soprattutto la gestione dello stress. Un trio che dà longevità e benessere alle persona”.

Tante le novità offerte con l’inaugurazione della nuova sede. “Abbiamo ampliato gli spazi e previsto nuovi servizi: il pilates reformer, la nutrizione e la fisioterapia si andranno ad aggiungere alla rieducazione e all’allenamento adattato. Parliamo di servizi rivolti principalmente a chi vuole ritrovare il benessere. Ma anche a chi vuole prevenire disfunzioni, dolori cronici e chi vuole prevenire una limitazione dei gesti motori che poi possono portare a un dolore cronico o a ad altri tipi di disfunzioni”.

L’organizzazione della nuova sede, curata dall’architetto Sebastiano Di Vuolo, ha messo al centro il benessere della persona. “Il nostro metodo parte da una valutazione funzionale che è la base per strutturare un programma di allenamento o di rieducazione motoria per migliorare la vita quotidiana”, ha sottolineato Accumulo. “Ogni percorso parte dal mio studio dove viene effettuata una valutazione funzionale: in primis effettuiamo un’anamnesi in quanto dobbiamo raccogliere tutti i dati per poter effettuare una valutazione precisa e mirata. Il nostro obiettivo è restituire il controllo e il benessere al paziente attraverso una valutazione funzionale”.



