Il presepe di Piazza San Pietro quest'anno arriva dalla diocesi di Nocera Avviati i preparativi: in azione le maestranze partite dalla provincia di Salerno

Il presepe di piazza San Pietro a Roma quest'anno parla... campano. E, in particolare, salernitano. L'installazione infatti è stata donata dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno guidata da monsignor Giuseppe Giudice.

Iniziati i preparativi per l'allestimento del presepe: maestranze in azione (come si vede dalla foto a corredo dell'articolo) nell'area centrale a ridosso dell'obelisco.

Il progetto dell’architetto Angelo Santitoro, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ed Edilizia di Culto, è realizzato dall’azienda Seri…A Pubblicità di Nocera Inferiore che si è avvalsa della collaborazione della falegnameria Avella Concept di Nocera Superiore, dell’impresa Elettroclima di Nocera Inferiore e della direzione tecnica dell’architetto e scenografo Silvio Di Monaco, mentre il coordinamento della sicurezza è affidato all’architetto Massimo Imbriaco. I pastori, invece, sono realizzati in stile classico del ‘700 napoletano dal maestro Federico Iaccarino di Meta di Sorrento.

Nel frattempo, cresce l’attesa in Diocesi per poter ammirare l’opera che richiamerà numerosi elementi identitari del territorio, come voluto e sottolineato dal vescovo monsignor Giuseppe Giudice. Saranno, infatti, rappresentati il Battistero di Santa Maria Maggiore in Nocera Superiore, la fontana di Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino, la casa dei cortili, sant’Alfonso Maria de Liguori al clavicembalo e il quadro di Maria Santissima delle Tre Corone di Sarno realizzato dagli infioratori di San Valentino Torio. Diverse le comunità parrocchiali che si sono attivate per organizzare autobus per assistere alla cerimonia di svelamento in Vaticano.