De Luca a Salerno: "Gigantesco programma per il trasporto pubblico locale" "Consegnati a Salerno 26 nuovi autobus"

"Sono altri 26 autobus che consegniamo come Regione ad una decina di piccole aziende che fanno servizio soprattutto extraurbano. Sono modelli di ultima generazione, con dispositivi di sicurezza a bordo. Abbiamo due telecamere all'interno dell'autobus e due all'esterno, avanti e dietro. È una parte del programma gigantesco che stiamo realizzando per il trasporto pubblico locale.

I dettagli

Abbiamo acquistato complessivamente 1800 autobus, 1600 li abbiamo già consegnati ed entro la prossima primavera consegniamo tutti quelli messi in produzione. Abbiamo fatto un miracolo amministrativo considerando dalla situazione che abbiamo trovato".

A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione, questa mattina, a Salerno di altri 26 bus per il trasporto pubblico locale. Il governatore ha approfittato anche per parlare di turismo e Luci d'Artista, l'annuale manifestazione natalizia in programma a Salerno.

"C'è un leggero ritardo ma credo che per venerdì (14 novembre, ndr) il grosso delle luci sarà disponibile per l'accensione. È un bellissimo evento. Dobbiamo prepararci ad una invasione di turisti ed essere sempre all'altezza della domanda turistica che arriva. Sarà un rilancio straordinario per la nostra economia".