Carabinieri: a Salerno più controlli per Luci d'Artista Militari in campo per garantire condizioni di sicurezza

"Determinate condizioni di sicurezza continuano a realizzarsi attraverso una presenza costante dei carabinieri e anche con servizi diversificati. Avete notato quest'anno in particolare un uso specifico della stazione mobile proprio per garantire quello che è il contatto con il cittadino con dei presidi, prescindendo dalla singola stazione e quindi da un luogo fisso.

Questo sicuramente sarà riproposto anche per l'inverno. Ci avviciniamo alle Luci d'Artista, quindi sarà sicuramente un momento anche per i turisti di vedere il carabiniere prossimo alle sue esigenze". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre a margine della cerimonia di presentazione del calendario storico 2026 dell'Arma dei carabinieri.

"Come ogni anno è stato presentato oggi il calendario dell'Arma dei carabinieri 2026 dedicato agli eroi del quotidiano. Quindi sono riportati episodi semplici da un certo punto di vista, ma che descrivono le attività quotidiane dei singoli carabinieri con lo spirito di rivolgersi anche in maniera positiva, nonostante le difficoltà che ogni giorno sentiamo anche della cronaca nazionale e internazionale", ha proseguito Melchiorre.

"Mi piace evidenziare un aspetto. L'anno scorso c'era un papà che parlava al proprio figlio descrivendo i valori da carabiniere che caratterizzano la sua attività. Quest'anno c'è un figlio, carabiniere, che è appena entrato in una scuola carabinieri e che descrive ai genitori quello che sente dell'Arma dei carabinieri. Quindi c'è un rapporto generazionale che questa volta è ribaltato proprio perché si guarda al futuro in maniera positiva".