Salerno: morte Achille Mughini, il cordoglio del sindaco "Ha svolto con profonda dedizione numerosi ed importanti incarichi politici, istituzionali"

"Esprimo il profondo cordoglio della Civica Amministrazione per la morte di Achille Mughini. E’ stato un importante protagonista della vita politica e sociale della nostra comunità", a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Il cordoglio del sindaco

"Ha svolto con profonda dedizione numerosi ed importanti incarichi politici, istituzionali, amministrativi e tecnici avendo sempre a cuore le esigenze delle persone, delle aziende, del territorio. Abbraccio i familiari e tutti coloro che gli sono stati amici nel corso di una vita militante e generosa".