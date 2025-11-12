Salerno: morte Achille Mughini, il cordoglio del sindaco

"Esprimo il profondo cordoglio della Civica Amministrazione per la morte di Achille Mughini. E’ stato un importante protagonista della vita politica e sociale della nostra comunità", a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.
Il cordoglio del sindaco
"Ha svolto con profonda dedizione numerosi ed importanti incarichi politici, istituzionali, amministrativi e tecnici avendo sempre a cuore le esigenze delle persone, delle aziende, del territorio. Abbraccio i familiari e tutti coloro che gli sono stati amici nel corso di una vita militante e generosa".