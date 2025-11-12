Salerno: venerdì 14 al via la manifestazione Luci d'Artista

Al via l'edizione 2025-26 di Luci d'Artista, lo rende noto il Comune in una nota. Nelle strade e nelle piazze di Salerno tornano a splendere le celebri installazioni luminose ispirate a miti e favola, natura ed astri, spettacoli ed emozioni.
L'appuntamento
L'appuntamento con l'accensione è fissato per le ore 17.30 di Venerdì 14 Novembre presso la Villa Comunale di Via Roma con il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la Civica Amministrazione e Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania che sostiene l'iniziativa nell'ambito della programmazione artistica, culturale, turistica di tutto il territorio regionale.
Dopo l'accensione in Villa Comunale passeggiata per il Centro Storico fino a Piazza Flavio Gioia. A seguire saluto inaugurale a Pastena in Piazza Caduti di Brescia.
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno proporrà durante i vari momenti inaugurali delle esibizioni musicali che renderanno ancora più magica l'atmosfera. Coro di Voci bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno presso Villa Comunale, Coro Gospel del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, presso piazza Flavio Gioia, Ensamble Brass Orchestra del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno
presso piazza Caduti di Brescia - Pastena. Luci d'Artista si concluderà domenica 1 Febbraio.