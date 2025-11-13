Giovanni Caturano Cavaliere della Repubblica, soddisfazione del Presidente Aci 40 anni dedicati all'educazione stradale, alla sicurezza dei giovani

Giovanni Caturano Dirigente Aci, Direttore dell'Automobile Club Salerno e dell’AC Palermo, Coordinatore Regionale degli Automobile Club della Sicilia, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Prefetto di Benevento nel corso di una emozionante cerimonia alla quale hanno partecipato la moglie, i figli, alcuni amici e colleghi e i Presidenti degli Automobile Club Salerno e Benevento.

Il Presidente dell'ACI Salerno Sen. Ing. Vincenzo Demasi, anche a nome del personale dipendente e dei colleghi Presidenti di altri AC si è unito alla legittima commozione del neo Cavaliere e dei suoi familiari ed ha espresso soddisfazione e orgoglio per il meritato riconoscimento. “Giovanni Caturano – ha sottolineato il Presidente Demasi nel suo saluto - rappresenta un esempio di professionalità, integrità morale e dedizione, per tutti coloro che sono impegnati nei servizi al pubblico. Con questa benemerenza, la Comunità locale e nazionale ringrazia il Direttore Caturano per aver messo il progresso sociale e la religione del dovere al centro del proprio impegno quotidiano. Sono veramente felice di potermi considerare suo Amico e di averlo quale Direttore dell’Automobile Club Salerno”.

Il curriculum di Giovanni Caturano è particolarmente significativo e può essere così sintetizzato:

Laurea in Economia e Commercio e Master di secondo livello in Strategie Organizzative e di innovazione della P.A., Diploma di Maturità Classica. Assunto in ACI – Automobile Club d’Italia (ente pubblico non economico) nel 1985, 40 anni di servizio con incarichi di Direzione da oltre 32 anni. Dirigente di seconda fascia dal 2019.

Componente di Consigli di Amministrazione di società in house, Responsabile dell’attività di Intermediazione assicurativa della Sara Assicurazioni SpA preposto alle Agenzie Generali di diversi Automobile Club. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, all’UIGA Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive e all'USSI Unione Stampa Sportiva Italiana; Iscritto all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Registro Unico degli Intermediario Assicurativi - Sezione A - Agenti dal 2007. Commissario di Percorso e Istruttore Aci Sport. Autore di un libro “Patentino Facile” Manuale per il conseguimento del Patentino per il Ciclomotore.

Titolare di abilitazione per l’esercizio di attività di Consulenza automobilistica (L.264/91), Responsabile della comunicazione e del sito dell'Ente, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Responsabile della Transizione al Digitale.

E’ stato Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico per oltre 15 anni, Presidente e Componente di Commissioni di Concorsi Pubblici, Relatore per la presentazione di un Disegno di legge regionale sulla sicurezza stradale, da sempre impegnato nel sociale con attività di organizzazione e formazione in materie di educazione stradale nelle Scuole e di promozione dei valori dello sport. Relatore in numerosi Convegni e Incontri su tematiche di Educazione e Sicurezza Stradale, Redattore di numerosi articoli, comunicati, interviste sulle materie dell’educazione e sicurezza stradale. In ambito sportivo, Coordinatore organizzativo di numerose gare automobilistiche di rilievo nazionale e internazionale e di numerosi Corsi di formazione per Ufficiali di Gara e Concorrenti Conduttori.

Per il suo impegno nella promozione dello sport il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano gli ha conferito l’onorificenza sportiva della Stella di bronzo al merito sportivo.