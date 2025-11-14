Salerno, tornano i "ladri di rifiuti": quattro persone sorprese nella notte Due sono state denunciate ed altrettante condotte in Questura: i controlli dopo le segnalazioni

Nella notte appena trascorsa, in contemporanea con il conferimento del materiale non differenziabile, il Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Municipale di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, ha effettuato un’operazione volta alla tutela della sicurezza e del decoro urbano oltre che al contrasto di comportamenti illeciti riguardanti l’apertura delle buste della raccolta differenziata, alla ricerca di prodotti da trafugare.

Durante i controlli, gli agenti hanno denunciato due persone e fermato altre due, condotte in questura per ulteriori accertamenti.

Inoltre, sono stati effettuati un sequestro e un rinvenimento di materiali già sottratti dalle buste.

L’intervento fa seguito anche a diverse segnalazioni di cittadini che hanno rilevato la ripresa del fenomeno in alcune zone della città, come Centro Via Arce, Carmine, Torrione, Mercatello.

"A tal proposito si fa presente che per contrastare il fenomeno va evitato l’utilizzo di sacchi neri e non vanno conferiti nel non differenziabile prodotti come piccoli elettrodomestici, telefonini e tutti i Raee in generale oltre ad abiti e tessili in genere", si legge in una nota di Salerno Pulita.