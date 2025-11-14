Omicidio Vassallo, amici ed ex colleghi in presidio: "Giustizia per Cagnazzo" Manifestazione dinanzi la Cittadella Giudiziaria in occasione della nuova udienza

"Verità e giustizia anche per Fabio Cagnazzo". E' lo striscione esposto questa mattina dinanzi alla Cittadella Giudiziaria di Salerno in occasione del prosieguo dell'udienza preliminare per l'omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo. Amici, colleghi e familiari del colonnello dei carabinieri hanno coluto manifestare vicinanza concreta al militare, sotto inchiesta insieme ad altre tre persone per concorso in omicidio. Il presidio è iniziato intorno alle 9,30, con i presenti che si sono posizionati dietro lo striscione, indossando magliette e casacche con la scritta "Io sto con Fabio Cagnazzo". Alcuni ex colleghi sono arrivati anche dalla Sicilia e dal Lazio per manifestare solidarietà a Cagnazzo, "uomo dello Stato che ha dedicato l'intera carriera al servizio dei cittadini onesti". "La verità verrà fuori", hanno detto molti dei presenti, manifestando fiducia nell'operato della magistratura. Dinanzi al Truibunale di Salerno anche la sorella del colonnello Cagnazzo, mentre il figlio di Angelo Vassallo, Antonio, ha preso parte all'udienza, passando dinanzi al presidio.