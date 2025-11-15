Salerno piange lo storico Nicola Oddati: fondò il Museo dello Sbarco Il cordoglio del sindaco e dell'associazione

Il mondo della cultura salernitana piange la scomparsa di Nicola Oddati, storico e fondatore del Museo dello Sbarco e di Salerno Capitale. "Il direttore prof. Antonio Palo, il direttivo ed i soci piangono la prematura scomparsa del presidente Nicola Oddati, socio fondatore dell'associazione, ricordandone l'esimia figur di storico e il suo profondo amore per la città di Salerno, si legge sulla pagina del museo dello sbarco e Salerno capitale.

Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ne piange la scomparsa: "La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio di familiari ed amici per la scomparsa del prof. Nicola Oddati. Esprimiamo gratitudine per la sua molteplice opera di studio, esposizione, conoscenza e divulgazione storica riguardo a Salerno Capitale ed alle vicende più importanti della II Guerra Mondiale che interessarono la nostra terra. Un lascito prezioso per la nostra comunità".