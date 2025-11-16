Salerno, vandalizzato il Giardino della Minerva appena restaurato Si tratta di uno degli orti botanici più antichi del mondo: lanciati pesanti oggetti dal belvedere

Nessun rispetto per un simbolo della città, nonché uno degli orti botanici più antichi d'Europa. Vandali scatenati nella notte a Salerno: nel mirino il Giardino della Minerva, recentemente oggetto di un imponente progetto di restyling.

Sono stati lanciati dal belvedere che si affaccia sul giardino degli oggetti molto pesanti, come un palo e una base in plastica di quelli usati per installare i segnali stradali provvisori, danneggiando le mura medievali e l'impianto di illuminazione".

A fare l'amara scoperta è stato uno dei giardinieri, che ha registrato i danni alla struttura.