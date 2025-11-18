L'Asl Salerno acquista 2 ambulatori mobili per raggiungere le zone disagiate Misura per erogare assistenza nelle zone decentrare e più disagiate

L’Asl Salerno ha recentemente deliberato l’acquisto di due ambulatori mobili da destinare all’assistenza sanitaria da erogare nelle zone decentrare e più disagiate. Si tratta di un ambulatorio mobile per scopi clinici generici e di un ambulatorio mobile odontoiatrico, entrambi acquistati e finanziati nell’ambito del programma Piano Nazionale Equità

nella Salute 2021-2027 - area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria”.

Con tale acquisizione l’Asl diretta dal direttore Gennaro Sosto compie un altro passo importante verso quella “sanità di prossimità” che è fra gli obiettivi principali del Piano, portando assistenza sanitaria e prestazioni dentistiche direttamente sul territorio, raggiungendo quelle fasce di popolazione più vulnerabili e marginalizzate che, per motivi economici, sociali o logistici, hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari tradizionali.