All'Università di Salerno le prove d'esame per oltre mille aspiranti medici L'ateneo regge alla prova organizzativa: utilizzate 23 aule. Secondo appello il 10 dicembre

Al campus di Fisciano si sono svolte le prove di esame del “Semestre filtro” per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria.

Hanno partecipato alle tre prove 1023 studenti e studentesse (sul totale di 1065 iscritti). L’Ateneo ha accolto tutti i partecipanti in 23 aule (di cui una allestita secondo le indicazioni ministeriali per gli studenti con Disabilità/Dsa), distribuite tra gli Edifici B e B1 del campus di Fisciano, prevedendo un sistema di affluenza per varchi di accesso corrispondenti.

Oltre 150 unità di Ateneo, tra docenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo hanno supportato organizzativamente le operazioni.

La prima prova (Chimica e propedeutica biochimica) ha avuto inizio alle ore 11. A seguire la seconda prova (Fisica) e la terza prova (Biologia). I tre esami, ciascuno della durata di 45 minuti, sono stati intervallati tra loro da una pausa di 15 minuti.

Le operazioni si sono svolte regolarmente nei tempi prestabiliti e i partecipanti hanno lasciato le aule a partire dalle ore 14. Come da linee guida ministeriali, il secondo appello delle tre prove si terrà il prossimo 10 dicembre.