Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno, festa con il concerto di Mahmood

Manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare a breve. Per Salerno si prospetta un concerto di Capodanno in Piazza della Libertà con le note e la sonorità inconfondibile di Mahmood.
Il Comune avrebbe ormai sciolto le riserve sull'artista da contattare per l'ultima esibizione dell'anno: prevista una spesa di circa 600mila euro - come riporta l'edizione odierna del Mattino - con Mahmood favorito assoluto per diventare l'artista prescelto.
Un nome capace di richiamare migliaia di persone - soprattutto giovani, ma non solo - e di caratura internazionale, dal sicuro appeal per rendere memobrabile la notte di San Silvestro e il brindisi in piazza.