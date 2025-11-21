Telemedicina contro l'ictus, premio al progetto dell'Asl Salerno

Con un progetto di telemedicina per la gestione dell'ictus, l'Azienda sanitaria locale di Salerno ha vinto l'ottava edizione del "Lean Healthcare Award 2025", promosso dalla società EY-Telos, in collaborazione con la Federazione italiana aziende ospedaliere (Fiaso), Federsanità, Società italiana di medicina delle migrazioni e Università di Siena. I progetti in concorso erano 250, presentati da 93 aziende di 11 regioni: dall'integrazione ospedale-territorio alla gestione delle urgenze, passando per l'innovazione tecnologica, la sicurezza delle cure e l'introduzione dell'AI in ambito sanitario.
Il progetto vincitore sviluppato dall'Asl Salerno "riguarda un modello organizzativo digitale di percorso per le persone affette da patologia tempo-dipendente - viene spiegato in una nota - che integra soluzioni teleradiologiche e processi che hanno reso più rapida, sicura e coordinata la gestione dei pazienti". Con "Chirurgia in rete", l'Asl 3 di Nuoro si è classificata al primo posto nella categoria Integrazione Sociosanitaria, riprogettando la rete chirurgica territoriale, migliorando l'organizzazione dei percorsi e l'utilizzo delle risorse. Primo posto nella sezione Aziende Lean all'Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, grazie allo sviluppo di un modello che integra la governance e ottimizza la formazione del personale. Vincitore della sezione IA & Digital l'Ausl di Reggio Emilia, con un sistema che introduce l'Intelligenza Artificiale nella pianificazione chirurgica. A Roma è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I a classificarsi al primo posto nella sezione Lean Projects con un modello che riorganizza in modo sostenibile il percorso ambulatoriale del paziente oncoematologico.
Infine, è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense a vincere nella categoria Lean Ideas, per aver sviluppato un sistema che ottimizza il percorso chirurgico, integrando i medici di medicina generale e utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. "In un contesto sanitario complesso come quello odierno - commenta Alessandro Bacci, docente di Lean Management all'Università di Siena e responsabile scientifico del premio - è necessario organizzarsi, prepararsi e impegnarsi per garantire una risposta efficace ai problemi di salute, incidendo sui processi organizzativi per assicurare un'offerta sanitaria sempre migliore e accessibile ai cittadini".