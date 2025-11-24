Università Salerno, ritardi nelle borse di studio: studenti senza mensa gratuita La denuncia della Flaica Cub provinciale

Si aggrava la situazione del servizio mensa universitario al campus di Fisciano dell'Università di Salerno, messo in difficoltà dai ritardi nell’erogazione delle borse di studio che, a oggi, non risultano ancora caricate né operative per il pagamento dei pasti. Numerosi studenti beneficiari del pasto gratuito o agevolato si trovano quindi costretti ad anticipare quotidianamente il costo dei pranzi, nonostante condizioni economiche già fragili e la prospettiva di un eventuale rimborso soltanto a fine gennaio.



Il segretario territoriale della Flaica Cub, Giuseppe Salvati, esprime forte preoccupazione per l’impatto che questi ritardi stanno producendo: «Riceviamo segnalazioni continue da parte degli studenti che non riescono ad accedere al pasto cui avrebbero diritto. Stiamo già riscontrando un calo dell’accesso alla mensa e un aumento dell’assenteismo, perché molti non possono permettersi di affrontare spese quotidiane non previste. Il diritto allo studio non può essere subordinato a inefficienze amministrative che mettono in difficoltà gli studenti e le loro famiglie».



A intervenire sulla vicenda è anche il segretario provinciale della Flaica Cub Salerno, Gerardo Rosanova, che sottolinea la necessità di una risposta immediata da parte degli enti competenti: «Non è ammissibile che ragazzi e ragazze in condizioni economiche delicate vengano lasciati soli davanti a un problema che non dipende da loro. Se un sostegno è previsto, deve essere garantito nei tempi giusti. Sollecitiamo un intervento urgente per ripristinare il corretto funzionamento del servizio e per evitare che gli studenti debbano ancora anticipare costi che non sono in grado di sostenere».



La Flaica Cub chiede dunque una tempestiva attivazione degli enti responsabili affinché i fondi vengano resi operativi al più presto, siano previste soluzioni transitorie che evitino ulteriori disagi e venga assicurata una comunicazione chiara sulle tempistiche di risoluzione del problema. «Questa vicenda - conclude Salvati - rappresenta un grave vulnus al diritto allo studio. Occorrono risposte rapide e misure concrete, nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie».



La Flaica Cub resta in attesa di un riscontro urgente e conferma la propria disponibilità ad adottare ogni ulteriore iniziativa a tutela degli studenti.