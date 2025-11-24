Bilotti: giornata contro violenza donne, l’impegno che continua Educazione, protezione, giustizia

«L’impegno che continua. Educazione, protezione, giustizia: visioni e proposte» è il titolo della conferenza stampa promossa dalla senatrice Anna Bilotti domani, martedì 25 novembre alle ore 14.30, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato a Roma. L’appuntamento, che si tiene nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vedrà esperti a confronto sulle politiche per prevenire e contrastare la violenza di genere e per rafforzare la tutela e gli strumenti giudiziari. Interverranno: Claudia Pecoraro, avvocata dell’Associazione Differenza Donna, Alberto Leiss, giornalista, Rete Maschile Plurale, e Roberta Biondi, psicoterapeuta e sessuologa esperta in violenza di genere. La conferenza sarà moderata dalla giornalista di Fanpage, Natascia Grbic.

La parlamentare salernitana, Anna Bilotti, che è componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, sottolinea che «il 25 novembre ci ricorda ogni anno quanto sia necessario lavorare, quotidianamente, contro quei semi della violenza che non sono mai innocui e che tutti noi abbiamo la responsabilità e il potere di contrastare. È un’occasione per ribadire concetti che non devono mai essere considerati scontati». «Per questo – spiega la senatrice - ho scelto proprio questa data per presentare nuove iniziative legislative che si propongono di affiancare il lavoro già svolto, che, evidentemente, però, non è sufficiente perché le donne continuano a morire o comunque a subire violenza». «Occorre riconoscere il femminicidio – ribadisce Bilotti - come un fenomeno strutturale, non come un’emergenza. Di questo parleremo nel corso dell’iniziativa in Senato, insieme con diversi esperti che porteranno il loro contributo perché il femminicidio è una piaga sociale che coinvolge in modo profondo l’ambito giuridico, l’approccio psicologico e il mondo della cultura, che tanto può fare nella diffusione della consapevolezza e nella promozione di un cambiamento reale».