Violenza sulle donne, a Nocera Inferiore inaugurata una "stanza d'ascolto" Per incoraggiare le vittime di violenze a rivolgersi alle forze dell'ordine

Nella mattinata odierna, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, si è tenuta l’inaugurazione della “Stanza d’Ascolto”, denominata “una stanza tutta per sé” con lo scopo di incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia, ricreando un luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto.

La stanza infatti, in linea con i Protocolli Nazionali che regolamentano questo articolato e delicato fenomeno, è stata arredata con i colori ed il calore di una qualsiasi accogliente e familiare abitazione privata, nonché resa ulteriormente funzionale da un vero e proprio “angolo giochi” per i casi di compresenza di figli molto piccoli. Il Patrocinio del Comitato Pari Opportunità implementato da una ulteriore donazione della Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (con 4 quadri di noti personaggi fantastici dell’infanzia), suggella il proseguo di una collaborazione già consolidata attraverso la condivisione di progetti ed iniziative di sensibilizzazione in materia di Violenza sulle Donne, la più importante delle quali, oltre a seminari ed incontri nelle scuole che in altre realtà sociali, ha visto la realizzazione del “cortometraggio” dal titolo “Rosa Rosae”, prodotto in occasione della giornata internazionale del 2023 e premiato come miglior corto sul tema a livello nazionale. Hanno presenziato all’evento, il Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri, Gianfranco Albanese, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Laura De Nicola, gli avvocati membri del Comitato Pari Opportunità, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio ed il referente provinciale per i reati di violenza di genere del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, Rosaria Benincasa