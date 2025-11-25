Maltempo nel Salernitano: disagi ed allagamenti a Scafati La denuncia di Aliberti: “Il fiume è tracimato, la Regione ci lascia in balia delle onde”

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l'Agro Nocerino Sarnese. Disagi ed allagamenti a Scafati come denuncia il sindaco Pasquale Aliberti. "Ho provveduto a convocare il C.O.C. presso la Polizia Municipale. Siamo su tutto il territorio, il fiume è tracimato in via Occhio di Bue e rischia di tracimare anche a Piazza Garibaldi dove abbiamo transennato, perché c’è difficoltà al passaggio delle auto".

Aliberti ha precisato che "è previsto miglioramento delle condizioni meteo da mezzanotte". "Siamo in giro con la nostra Protezione Civile perché quella regionale ci ha dimostrato tutta la propria strafottenza… per emergenze serie potete contattare anche il mio cellulare", ha aggiunto sui social il sindaco. "Resta l’assenza, come sempre della Regione Campania che ci lascia in balia delle onde".