Pioggia intensa, danni e allagamenti in tutto l'agro nocerino sarnese

SI contano i danni in provincia di Salerno per l'ondata di maltempo delle scorse ore. I problemi principali si sono registrati nell'agro nocerino-sarnese.
In particolare, problemi tra San Marzano, Pagani, Scafati, Nocera e Angri, dove sono esondati alcuni corsi d'acqua.
In azione gli specialisti dei vigili del fuoco, che hanno soccorso gli automobilisti bloccati e le persone bloccate incasa.
A Salerno, invece, la polizia locale è intervenuta in via Fra Generoso, per il crollo di alcuni alberi. Istituito il senso unico alternato, disagi alla circolazione.