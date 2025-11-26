Maltempo, intrappolata in casa con cani e gatti: salvata in gommone Intervento dei vigili del fuoco nell’Agro Nocerino Sarnese

Il maltempo continua a provocare disagi ed allagamenti nell'Agro Nocerino Sarnese.

Una squadra dei vigili del fuoco di Salerno è intervenuta poco dopo le 15 a San Marzano sul Sarno per prestare soccorso ad una donna rimasta isolata in casa a causa delle forti piogge delle ultime ore. La persona, impossibilitata ad abbandonare la propria abitazione, è stata evacuata grazie all'impiego di personale e mezzi per specifiche emergenze alluvionali. Insieme alla donna sono stati tratti in salvo diversi cani e gatti che vivevano con lei.