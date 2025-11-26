"Ecco in che condizioni gli ambulanti lasciano le aree mercatali della città" La società pronta a sospendere i servizi di raccolta e spazzamento

"Pronti ad adottare misure drastiche come la sospensione dei servizi di raccolta e spazzamento nelle aree mercatali. Davanti alle foto che denunciano le condizioni nelle quali gli operatori di Salerno Pulita hanno ancora una volta trovato le aree mercatali, al termine delle operazioni di vendita, la società non è più in grado di assicurare il servizio. Con il perdurare di questo scempio ed con il continuo mancato rispetto delle regole di funzionamento delle aree mercatali e della raccolta differenziata, il servizio di spazzamento e raccolta potrebbe essere sospeso del tutto. Questo comunicazione non è solo un richiamo alla responsabilità, ma un segnale urgente che deve far riflettere tutti gli operatori". E' quanto fa sapere Salerno Pulita, postando le foto di quanto trovato dagli operatori al termine della giornata di vendita.

La pulizia e l'ordine delle aree di vendita non sono solo una questione estetica, ma anche di rispetto nei confronti dei clienti e dei lavoratori.

“Quando lasciamo spazi sporchi e disordinati, non solo danneggiamo l'immagine del mercato, ma mettiamo a rischio anche la salute pubblica - ha ribadito Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita -. È fondamentale che ogni operatore mercatale si impegni a mantenere le proprie postazioni pulite e a collaborare perché solo lavorando insieme possiamo garantire una gestione efficace delle aree mercatali.Ci aspettiamo un cambiamento significativo e un impegno comune per il bene della nostra comunità”.

