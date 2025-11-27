Cna Salerno: la promozione dell'artigianato è un valore oltre le persone Dopo l'addio di Casola arriva la presa di posizione dell'associazione

"Nell'artigianato l’unica svolta significativa è quando si lavora insieme, superando logiche indivualistiche. Coloro che amano davvero questo settore devono collaborare e impegnarsi in sinergia. A Casola, i migliori auguri di buon lavoro da tutta la CNA Salerno". Con queste parole, i vertici di Cna Salerno, il presidente Antonio Citro e la direttrice Simona Paolillo hanno commentato la nomina, a sorpresa, dell’ex presidente, con il quale fino ad un mese fa si è collaborato ad importanti iniziative, in un’altra associazione.

“Come CNA abbiamo sempre sostenuto lo sviluppo dell'artigianato con determinazione, contribuendo a garantire crescita e visibilità a tutti i comparti. Negli ultimi tempi, i numeri e le testimonianze parlano chiaro: la CNA è attivamente coinvolta nel progresso dell'artigianato- hanno infatti ricordato i vertici di CNA Salerno- Questo impegno si traduce in un dialogo costante con le istituzioni e con altre associazioni, per promuovere un ambiente favorevole all'artigianato”.

All'interno della CNA, le persone possono e devono cambiare, tanto che per statuto abbiamo un vincolo di mandato secondo le dinamiche di alternanza democratica, ma ciò non implica che vengano cambiati i valori e gli obiettivi, che restano gli stessi a prescindere e sono volti a costruire insieme un futuro prospero per il nostro settore."