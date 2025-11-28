Fisciano, domenica giornate di donazione del sangue alla Solidarietà

Domenica 30 novembre 2025, dalle ore 8 alle 12, presso la sede dell’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, sita in Piazza de La Solidarietà” alla frazione Lancusi, in collaborazione con "Volontario Ospedalieri Sangue Salerno" si terrà una giornata dedicata alle donazioni di sangue.
“Chi dona sangue, dona vita – dichiarano dal sodalizio fiscianese - Ogni giorno, tante persone hanno bisogno di trasfusioni per guarire da malattie, incidenti o interventi chirurgici. Il tuo gesto può fare la differenza: una donazione può salvare fino a tre vite. Non serve essere eroi, basta un piccolo gesto di grande valore. Ricorda: il sangue non si può comprare, si può solo donare. Tutti coloro che si trovano in una condizione di buona salute, possono pensare alla possibilità di donare: il mondo ha bisogno soprattutto di queste persone".
Per info e prenotazioni: 089.958080
mail: info@lasolidarieta.it