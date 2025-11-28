Salerno, caldaia guasta alla "Matteo Mari": Fratelli d'Italia va all'attacco Preoccupazione e indignazione per la chiusura prolungata dell’istituto

“Il direttivo cittadino di Fratelli d'Italia Salerno esprime forte preoccupazione e indignazione in merito alla chiusura prolungata dell’istituto scolastico “Matteo Mari” di Salerno, che, a causa di un guasto alla caldaia, rimarrà chiuso fino a lunedì prossimo. Questo episodio non rappresenta solo un disagio per le famiglie, ma evidenzia un problema ben più serio: la mancanza di una manutenzione adeguata degli edifici scolastici da parte dell’Amministrazione Comunale". Lo dichiarano, in una nota, il coordinatore cittadino di FdI, Pietro Vuolo e il responsabile scuola Antonio Puorro.

"È inaccettabile che una situazione così comune e prevedibile possa portare alla chiusura di una scuola, compromettendo il diritto all’istruzione dei nostri giovani alunni. La risposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone, che invita le famiglie a un “ulteriore, seppur breve, sacrificio”, mette in luce la personale incapacità dell’amministrazione di garantire un ambiente sicuro e funzionale per l’istruzione dei bambini. Chiediamo perché sia necessario raggiungere situazioni di emergenza per comprendere l’importanza della manutenzione preventiva e di controlli regolari. In un periodo in cui si parla di investimenti nella qualità educativa e nell’ambiente scolastico, casi come quello della “Matteo Mari” rivelano lacune significative nella pianificazione e gestione delle strutture scolastiche. I genitori, costretti a riorganizzare la propria vita attorno a un sistema che non riesce a garantire la fruibilità delle aule, non possono più tollerare disagi di questo tipo.

La chiusura della scuola deve essere considerata come il sintomo di un problema sistemico che merita un’attenzione immediata e un’azione concreta. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di prendere atto di queste criticità e di avviare senza indugi un piano di manutenzione preventiva che garantisca sicurezza e benessere a studenti e personale scolastico. È indispensabile che l’amministrazione dimostri responsabilità e adottti scelte lungimiranti per evitare il ripetersi di episodi così gravi. I cittadini e, soprattutto, i nostri alunni meritano scuole sicure e funzionali, e non possono più essere esposti al rischio di chiusure per guasti evitabili. Fratelli d'Italia è fermamente impegnata nella difesa dei diritti dei cittadini, e non esiterà a sollecitare azioni concrete e immediate”.