Salerno, lite per l’albero in piazza Portanova: i vigili mettono pace Le operazioni di montaggio partiranno nella giornata di lunedì

Inizieranno nella giornata di lunedì i lavori di allestimento e montaggio del maxi-albero di Natale in piazza Portanova a Salerno. L'installazione, come da tradizione, rientra nell'ambito dell'evento Luci d'Artista e rappresenta uno dei luoghi più fotografati da turisti e cittadini.

In realtà in mattinata si è reso necessario l'intervento della Polizia Municipale per riportare la tranquillità in Piazza Portanova. La ditta incaricata avrebbe infatti voluto avviare le operazioni di montaggio. Ne è nata una discussione con un commerciante che contestava il posizionamento di alcuni materiali nei pressi dell'ingresso della sua attività. I caschi bianchi, guidati dal comandante Rosario Battipaglia, hanno riportato la tranquillità.

Inoltre hanno fatto presente alla ditta che, come previsto da apposita ordinanza, il montaggio dell'albero potrà iniziare solo dopo la rimozione dei dehors, che scatterà dalla giornata di lunedì. La ditta, considerato anche che in giornata presentava delle assenze in organico, tornerà lunedì per avviare il montaggio.