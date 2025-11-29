Il presepe di Piazza San Pietro arriva da Nocera: ecco quando sarà svelato Presentato il programma di attività collegate all’allestimento

Presentate questa mattina presso la Curia vescovile di Nocera Inferiore le attività collegate all’allestimento del Presepe in Piazza San Pietro in Vaticano a cura della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Saranno circa 4.000 i pellegrini che il prossimo 15 dicembre, con sessanta autobus, macchine e treni, raggiungeranno il cuore della cristianità per un momento storico per il territorio che ricade nei confini della Chiesa nocerino-sarnese.

La mattina del 15 la nutrita delegazione sarà ricevuta in udienza da papa Leone XIV nell’aula Paolo VI in Vaticano, mentre il pomeriggio parteciperà alla cerimonia di svelamento del presepe “Tu scendi dalle stelle” allestito in Piazza San Pietro. Ad aprire la conferenza stampa è stato il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, che ha sottolineato: «Ci sono luci che illuminano e luci che abbagliano. Noi siamo per luci che illuminano e riscaldano. Il presepe non è solo un oggetto religioso: nelle famiglie di oggi, nelle

realtà sociali e politiche, nelle famiglie, i problemi sono tanti, ma abbiamo bisogno di un segno di speranza. Il soggetto di tutto questo nostro impegno è il popolo, perché noi siamo nel popolo e a servizio del popolo; se il popolo non ci fosse non avrebbe significato la nostra presenza. Il Natale deve comportare la meraviglia e lo stupore, ed è quello che speriamo arrivi dal presepe. In un mondo in cui perdiamo gli occhi dei bambini, dei poveri, dei pastori, dei semplici, invito a leggere il presepe attraverso i loro occhi e a quelli delle famiglie. In San Pietro non c’è solo la Chiesa diocesana, ma c’è soprattutto il territorio con tutte le luci e le ombre. Per me andare a San Pietro e vedere tutto questo ha un significato profondo».

L’architetto Angelo Santitoro, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ed Edilizia di culto, in qualità di progettista ha puntualizzato alcuni aspetti tecnici a partire dalle «1.600 fibre ottiche che illumineranno la riproduzione della cupola del Battistero di Santa Maria Maggiore in Nocera Superiore, che sarà al centro dell’opera che si sviluppa per 200 metri quadrati. Un presepe espressione del territorio, infatti, sarà rappresentata la fontana di Helvius, la casa dei cortili con la statua di sant’Alfonso Maria de Liguori; c’è l’attenzione al mondo rurale e poi l’originale pastore della Speranza in omaggio al Giubileo».

L’opera d’arte è in fase di allestimento dallo scorso 10 novembre: i lavori sono a cura di Seri…A Pubblicità di Nocera Inferiore, i pastori sono dell’artista Federico Iaccarino di Meta, il presepe è trasportato da Michele Sole Trasporti di Nocera Inferiore. Numerose le istituzioni presenti alla conferenza stampa. Il presidente della Conferenza dei sindaci dell’Agro nocerino-sarnese e sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, ha evidenziato che «quest’opera presenta con linguaggio moderno la sapienza e l’arte antica del presepe, un’opportunità per tutta la nostra terra». Dello stesso parere gli altri sindaci presenti: Paolo De Maio di Nocera Inferiore, Francesco Squillante di Sarno, Gennaro D’Acunzi di Nocera Inferiore e Carmine Pagano di Roccapiemonte. Presente il presidente del Consorzio di Bonifica comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo, che ha ospitato il primo allestimento del presepe negli spazi dell’ente consortile.

Durante la conferenza sono stati presentati il sito internet www.presepenocerasarno.it e gli itinerari turistici che si svilupperanno a partire dall’opera allestita in Piazza San Pietro. Si tratta di cinque percorsi per 28 tappe totali che tengono insieme i beni culturali e paesaggistici dei tredici comuni che compongono la Diocesi. Attraverso un sistema di QR_Code i pellegrini a Roma potranno scoprire le bellezze dell’Agro e decidere di visitarle, per un ritorno turistico territoriale. Gli itinerari saranno approfonditi durante una conferenza, sabato 6 dicembre, in occasione di “ANIMA-Meeting del Turismo Religioso” promosso dalla Provincia di Salerno alla Certosa di Padula.

Tante altre le iniziative in programma. In occasione dell’inaugurazione, il 15 dicembre, ci sarà uno speciale annullo filatelico delle Poste Vaticane. Il 19 dicembre al teatro “De Lise” di Sarno ci sarà la messa in scena della Lettera di Natale “Pastori, chi avete visto?” a cura di Kerygma Lab teatro&Spiritualità. In collaborazione con la PUACS, la Diocesi ha promosso un concorso rivolto a scuole e parrocchie per il presepe più bello; le iscrizioni sono aperte fino al 15 dicembre e la premiazione si terrà il 17 gennaio nel santuario di Santa Maria di Bagni a Scafati. Il 21 dicembre, alle 18.30, presso il Museo diocesano San Prisco prenderà il via la mostra diffusa dei presepi che coinvolgerà anche il Monastero della Purità di Pagani, che accoglie la storica e tradizionale esposizione “Presepi dal mondo”.

Infine, il 21 dicembre ci sarà la Giornata del Quotidiano Avvenire dedicata alla realizzazione del presepe, mentre al numero di gennaio del mensile diocesano Insieme sarà allegato il calendario ricordo del presepe in Vaticano.