Salerno, week-end da pienone per Luci d'Artista: traffico in tilt in centro In tanti hanno scelto la città d'Arechi per trascorrere il fine settimana

Salerno non è riuscita a reggere l'enorme numero di visitatori arrivati in città per godere dello spettacolo di Luci d'Artista. Le temperature miti dopo giorni di pioggia hanno, infatti, spinto migliaia di persone a riversarsi tra le strade del centro per passeggiare con il naso all'insù e ammirare le installazioni della 20esima edizione. Folla che ha finito per mandare in tilt la circolazione: in serata le strade del centro erano completamente bloccate, anche a causa del pienone fatto registrare dai parcheggi. Lunghe code sia dinanzi all'area allestita sotto Piazza della Libertà che nei due parcheggi di piazza della Concordia.

La folla, tra l'altro, già in mattinata aveva iniziato a popolare il lungomare e Corso Vittorio Emanuele, approfittando della giornata di sole. In tanti hanno scelto Salerno per il week-end, arrivando da Basilicata, Calabria, Puglia e Toscana. Un giro d'affari che ha fatto felice soprattutto i commercianti che, dopo un avvio lento, sperano di beneficiare di una boccata d'ossigeno grazie all'indotto di Luci d'Artista.