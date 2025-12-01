Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, al via la sesta edizione Proposta di D'Avenia: "La Regione vari una legge per tutelare i talenti"

Dal 3 al 5 dicembre, dalle 9:30 alle 16:00, i temi della formazione e del lavoro diventano protagonisti in Campania, in particolare nella provincia di Salerno, con la VI edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. L’evento conclusivo della manifestazione, che ha già fatto tappa a Napoli, Caserta e Benevento, animerà la Giffoni Multimedia Valley grazie alla partnership con il Giffoni Film Festival. La BMFL, promossa dalla Fondazione Super Sud ETS e organizzata dal Gruppo Stratego Società Benefit, si conferma uno dei principali hub nazionali dedicati a queste tematiche.

La tre giorni conclusiva ospiterà 23 espositori tra enti di formazione, agenzie per il lavoro e ITS, che presenteranno progetti, opportunità e percorsi formativi agli studenti e ai giovani laureati. Torna anche l’attesissimo Hackathon “Talents for Business”, rivolto a 100 giovani tra i 17 e i 25 anni, pensato per sviluppare competenze trasversali, capacità di teamwork, creatività e un contatto diretto con aziende, recruiter ed esperti del settore. Saranno coinvolti 20 coach.

Accanto all’hackathon, il programma prevede workshop, incontri tematici, seminari specialistici, proiezioni cinematografiche e momenti di confronto tra imprese e istituzioni.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina, il presidente della Fondazione Super Sud, Giovanni D’Avenia, ha sottolineato che «la BMFL non è solo una vetrina, ma uno spazio inclusivo orientato al futuro, capace di mettere in connessione imprese, istituzioni, professionisti, scuole e università». D’Avenia ha evidenziato l’urgenza di «una formazione programmata e dotata di visione, in grado di anticipare – e non inseguire – i processi della transizione digitale», aggiungendo che oggi il lavoro si misura non solo con le relazioni umane, ma anche con «algoritmi, dati e intelligenza emotiva».

Il presidente ha infine lanciato la proposta di una nuova “Legge dei Talenti” della Regione Campania, affinché «andare via dal Sud sia una scelta e non una necessità».

«La BMFL nasce per creare connessioni concrete tra chi forma e chi produce valore nei territori. Avere qui scuole, università, imprese, enti di formazione e istituzioni significa costruire una filiera unica, capace di trasformare le competenze in opportunità reali. Avremo oltre 1.000 studenti per ciascuna delle tre giornate, dal 3 al 5 dicembre. Il nostro impegno è rendere stabile questo dialogo, perché senza un ponte solido tra formazione e lavoro nessuna innovazione può diventare crescita. La BMFL rientra nel nostro impegno come società benefit», ha dichiarato Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego Società Benefit.

«Dobbiamo rendere stabili i processi che permettono a imprese e giovani di incontrarsi. Solo questo mese il mercato richiede 24mila nuovi lavoratori: è un segnale positivo ma anche una grande responsabilità, perché tanti ragazzi continuano a non trovare occupazione. Non guardiamo solo alla disoccupazione in calo: è l’occupazione vera che deve crescere. Oggi le aziende cercano soprattutto esperti di digitalizzazione e di ambiente e, per queste figure, non si parla più di contratti a termine, ma di assunzioni stabili», ha dichiarato Giuseppe Gallo, vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno.

«Sarà nostra cura, nell’ambito della BMFL, con il contributo del presidente nazionale Gaetano Manfredi e del presidente Fico, affrontare temi cruciali per la pubblica amministrazione, come l’intelligenza artificiale e la protezione dei dati», ha dichiarato Francesco Morra, presidente vicario ANCI Campania.

«Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è oggi uno dei principali freni allo sviluppo. Dobbiamo indirizzare i ragazzi verso le professioni del presente e del futuro, costruendo un percorso solido di orientamento sin dalla scuola e mettendo insieme competenze e professionalità. L’ultimo rapporto Svimez ci dice che 175mila giovani hanno lasciato il Mezzogiorno negli ultimi anni, spinti da bassi salari, precarietà e mancanza di prospettive. Dobbiamo lavorare tutti per riaffermare il diritto dei nostri ragazzi a restare, a formarsi e a costruire qui il proprio futuro», ha dichiarato Piero De Luca, deputato e segretario del Partito Democratico della Campania.

«Siamo molto orgogliosi della partecipazione dei nostri studenti alla BMFL. Nell’anno scolastico 2024-2025 il nostro istituto ha aderito alla sperimentazione del 4+2 con diversi indirizzi e crediamo fermamente in questo percorso: permette ai ragazzi di acquisire competenze in modo pratico e diretto, grazie all’alleanza con le aziende del territorio e con gli ITS», ha dichiarato la dirigente scolastica dell’Istituto “Basilio Focaccia” di Salerno, Maria Funaro.

Il focus del 2025, “Spazio alle competenze: dall’intelligenza artificiale all’intelligenza cognitiva”, pone al centro la trasformazione del lavoro e delle professioni alla luce della rivoluzione digitale, con l’obiettivo di costruire un ecosistema fondato sulla conoscenza, sulla creatività e sulla sinergia tra scuole, università, enti di formazione, imprese e realtà istituzionali. L’edizione di quest’anno si sviluppa lungo un percorso iniziato con le tre tappe territoriali di Napoli, Caserta e Benevento, dedicate rispettivamente alla formazione professionale, all’orientamento dei docenti e alle pari opportunità, con l’appuntamento “Women in Charge On Tour”.

Tra i talk di maggiore rilievo trovano spazio temi quali: “Professioni sanitarie e futuro digitale: telemedicina, intelligenza artificiale e realtà virtuale”; “Comuni intelligenti: competenze digitali e intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione del futuro”; “Dall’automazione all’intelligenza cognitiva: profili professionali tra innovazione, responsabilità e nuovi orizzonti”.

Grande attesa anche per le Premiazioni BMFL Orientamenti, che riconoscono il valore di scuole, università, enti di formazione e aziende che si distinguono per l’impegno nelle politiche di orientamento, nei percorsi di alternanza, nell’attivazione di tirocini, negli inserimenti lavorativi e nei progetti innovativi dedicati ai giovani, oltre che per il Premio BMFL Capitale Umano.

La BMFL 2025 può contare su 36 patrocini istituzionali: Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Regione Campania; Inail; Inps; Consorzio ASI Salerno; Provincia di Salerno; Provincia di Avellino; Provincia di Benevento; Comune di Giffoni Valle Piana; Comune di Salerno; Unioncamere; Confindustria Campania; Distretto Aerospaziale Campania; Università di Napoli “L’Orientale”; Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi del Sannio; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Università degli Studi di Salerno; Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento; Ordine dei Medici Veterinari di Salerno; OPI; Ordine degli Psicologi della Regione Campania; AIDP; OFI Salerno; ANCI Campania; Federazione Nazionale Maestri del Lavoro; Ordine degli Architetti di Caserta; Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania; Ordine degli Avvocati di Salerno; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno; Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica di Salerno; Ordine degli Avvocati di Benevento; Ordine degli Assistenti Sociali della Campania.

Il percorso è rafforzato inoltre da un’importante rete di collaborazioni composta da 4 partner dell’hackathon (Infotel, Office Information, RSM, Mare Group), 5 supporter (Saggese, Banca Monte Pruno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ebilp, Infosfera, OMPM), 4 friend sponsor (ITSvil, StrategoDigital, IsolKappa, PForm Group) e 2 sponsor tecnici (Caseificio San Leonardo e Privilege Group).

L’ingresso alla BMFL 2025 e la partecipazione ai seminari sono gratuiti. L’evento nasce con l’obiettivo di offrire un grande spazio fisico in cui studenti, universitari, laureandi, diplomandi, giovani in cerca di opportunità e professionisti possano incontrarsi, conoscersi, progettare e inserirsi nella rete nazionale della BMFL, contribuendo alla crescita culturale, sociale e lavorativa del Mezzogiorno.

Il programma completo è disponibile sul sito www.borsaformazionelavoro.it



