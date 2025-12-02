Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, domani al via la sesta edizione La tre giorni si aprirà ufficialmente alla Giffoni Multimedia Valley

Domani, mercoledì 3 dicembre, si aprirà ufficialmente alla Giffoni Multimedia Valley la tre giorni conclusiva della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL) 2025, l’hub dedicato all’orientamento, alla formazione e all’incontro tra giovani, imprese e istituzioni. L’evento, promosso dalla Fondazione Super Sud ETS e organizzato da Gruppo Stratego Società Benefit, accoglierà numerosi ospiti istituzionali già nella giornata inaugurale.

La prima giornata prenderà il via alle ore 9:30 nella Sala Mediterranea con gli interventi dei promotori e dei partner istituzionali, tra cui Giovanni D’Avenia, presidente della Fondazione Super Sud, Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego, Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival.

Subito dopo, prenderà il via l’Hackathon “Talents for Business”, che coinvolgerà 100 giovani tra i 17 e i 25 anni. Durante la mattinata verranno presentate le quattro sfide progettuali promosse da Infotel, Office Information, RSM e Mare Group, che accompagneranno i partecipanti per tutta la durata dell’evento.

Tra gli eventi più attesi della mattina c’è la consegna del Premio “OrientaMenti”, che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più significativi nel campo dell’orientamento e della formazione. Alle 10:45 è previsto l’intervento di Raimondo Pasquino, professore emerito dell’Università di Salerno e ingegnere aeronautico, che è stato Rettore dell’Ateneo dal 2001 al 2013 e preside di Ingegneria, contribuendo in modo determinante alla crescita del campus di Fisciano.

Alle 11:00 seguiranno altri interventi di grande rilievo: Anna Troisi, HR Manager presso ITSVIL srl, illustrerà il suo lavoro nel promuovere una cultura aziendale orientata alla crescita delle competenze e al dialogo continuo tra persone, tecnologia e organizzazione del lavoro.

A seguire, Fabiana Andreani, nota come “Fabiana Manager”, Career Mentor e Content Creator, condividerà la sua esperienza nell’orientamento professionale dei giovani under 35, con l’obiettivo di rendere il lavoro e l’educazione più umani, decifrando regole, opportunità e dinamiche del mercato del lavoro in maniera chiara e inclusiva.

Sempre alle 11:00 interverranno Floridiana Ventrella, consulente HR, CV Writer e career coach, che aiuta giovani e professionisti a costruire un profilo professionale efficace, e don Roberto Faccenda, sacerdote della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, impegnato da anni nell’accompagnamento dei giovani verso percorsi di crescita umana e spirituale, ascoltando i loro bisogni e aiutandoli a dare senso alle proprie scelte di vita, studio e lavoro.

La giornata continuerà con numerose attività dedicate all’orientamento e alla formazione, come l’Escape Room interattiva “Skill Upgrade”, lo spettacolo-laboratorio “Quadri in Danza”, il talk “Dalla ricerca all’impresa” promosso dalla Rete Giovani Competenze Lavoro, e l’iniziativa sull’innovazione “Smart company, smart people”, focalizzata sulla trasformazione digitale e la nuova filiera Agrifood. Tra gli altri momenti di rilievo ci sarà il talk sul “Turismo esperienziale 5.0”, dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale, del servizio civile e delle Pro Loco nella valorizzazione dei territori.

Nel pomeriggio si terranno il panel “Professioni Sanitarie e Futuro Digitale: Telemedicina, Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale”, a cura dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, e il talk “Comuni Intelligenti: Competenze digitali e intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione del futuro”, con la partecipazione di ANCI Campania, Formez ed esperti di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La BMFL 2025 può contare su 36 patrocini istituzionali: Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Regione Campania; Inail; Inps; Consorzio ASI Salerno; Provincia di Salerno; Provincia di Avellino; Provincia di Benevento; Comune di Giffoni Valle Piana; Comune di Salerno; Unioncamere; Confindustria Campania; Distretto Aerospaziale Campania; Università di Napoli “L’Orientale”; Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi del Sannio; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Università degli Studi di Salerno; Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento; Ordine dei Medici Veterinari di Salerno; OPI; Ordine degli Psicologi della Regione Campania; AIDP; OFI Salerno; ANCI Campania; Federazione Nazionale Maestri del Lavoro; Ordine degli Architetti di Caserta; Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania; Ordine degli Avvocati di Salerno; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno; Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica di Salerno; Ordine degli Avvocati di Benevento; Ordine degli Assistenti Sociali della Campania.

Il percorso è rafforzato inoltre da un’importante rete di collaborazioni composta da 4 partner dell’hackathon (Infotel, Office Information, RSM, Mare Group), 5 supporter (Saggese, Banca Monte Pruno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ebilp, Infosfera, OMPM), 4 friend sponsor (ITSvil, StrategoDigital, IsolKappa, PForm Group) e 2 sponsor tecnici (Caseificio San Leonardo e Privilege Group).

L’ingresso alla BMFL 2025 e la partecipazione ai seminari sono gratuiti. L’evento nasce con l’obiettivo di offrire un grande spazio fisico in cui studenti, universitari, laureandi, diplomandi, giovani in cerca di opportunità e professionisti possano incontrarsi, conoscersi, progettare e inserirsi nella rete nazionale della BMFL, contribuendo alla crescita culturale, sociale e lavorativa del Mezzogiorno.

Il programma completo è disponibile sul sito www.borsaformazionelavoro.it

