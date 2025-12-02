Amalfitana e Sorrentina, Anas in campo per il ripristino della viabilità Interruzioni stradali dopo le frane dei giorni scorsi

Proseguono i sopralluoghi congiunti di Anas, Enti Locali ed Enti Terzi finalizzati al ripristino della transitabilità delle strade statali 145 “Sorrentina” e 163 “Amalfitana”, interrotte dallo scorso sabato a causa di due eventi franosi, connessi alla forte ondata di maltempo dello scorso fine settimana.

Nel dettaglio, per la tratta della 163 “Amalfitana” a Furore (SA) al km 23,300, a seguito del sopralluogo effettuato da parte di rocciatori e geologi (incaricati dal Comune) è stato individuato l’intervento da eseguirsi.

I lavori, come detto in capo al Comune, sono in fase di affidamento e per quanto noto ad Anas partiranno entro la settimana, salvo condizioni meteo avverse.

Per quanto attiene poi alla tratta della statale 145 “Sorrentina” a Sorrento (NA), in esito ai sopralluoghi di tecnici incaricati da Anas e dal Comune, è stato accertato che l’evento franoso è occorso in relazione ad una mancata regimentazione idraulica da parte dei Terzi proprietari del terrapieno dal quale si è originato il franamento.

Ciononostante Anas, nell’attesa dell’esecuzione delle attività in capo ai privati, sta valutando l’adozione di soluzioni tecniche provvisorie atte a garantire il ripristino della circolazione con attivazione del senso unico alternato.