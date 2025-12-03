Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, mille presenti per l'apertura Prosegue la sesta edizione dell'evento

Parte con grandi numeri l’evento conclusivo della VI edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego Società Benefit in partnership con il Giffoni Film Festival, in programma presso la Multimedia Valley fino a venerdì dalle 9,30 alle 16: oltre mille presenze e importanti testimonianze di ospiti e relatori.

«Quest’evento, organizzato con grande passione, prova a offrire opportunità in un luogo che ha visto nascere una bella storia di innovazione e che rappresenta in Italia lo spazio per eccellenza dedicato ai sognatori. I giovani devono trovare concretezza quando devono decidere cosa fare nella vita, e questa Borsa vuole aiutarli in questo», ha esordito Claudio Gubitosi, ideatore del Giffoni Film Festival.

«La prima giornata della BMFL dimostra quanto sia urgente creare spazi in cui giovani, imprese ed enti di formazione possano incontrarsi davvero – ha affermato Giovanni D’Avenia, presidente della Fondazione Super Sud. – Le oltre 1000 presenze di oggi ci ricordano che il Sud ha un potenziale immenso, ma per trattenerlo serve colmare la distanza, ancora troppo ampia, tra domanda e offerta di lavoro. La BMFL nasce proprio per questo: dare ai ragazzi l’opportunità di restare, costruire futuro e diventare protagonisti dello sviluppo del territorio».

«Vedere così tanti giovani – ha dichiarato Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego Società Benefit – è la conferma che la BMFL è un punto di riferimento per chi cerca un orientamento concreto. Il nostro obiettivo è mettere questi ragazzi in relazione diretta con aziende, esperti e realtà formative, creando una rete che apra loro prospettive reali. La formazione è la chiave per costruire futuro, e giornate come questa dimostrano che i giovani rispondono quando trovano opportunità credibili e vicine ai loro bisogni.»

Tra i momenti più significativi della prima giornata della BMFL vi è stato sicuramente l’incontro dei giovani con Roberto Tuorto, Direttore Banco Alimentare Campania, e Don Roberto Faccenda, che ha ricevuto il Premio BMFL OrientaMenti: «Ai ragazzi ho detto che il primo passo è imparare a orientarsi: la crisi non va subita, ma attraversata sapendo scegliere la propria strada. Ho parlato loro del “ciottolo dell’appartenenza”, uno dei capitoli del mio libro A(r)marsi con cinque ciottoli: sentirsi parte di qualcuno che vuole il nostro bene fa la differenza. E poi ho ricordato loro di vivere ogni giorno come se fosse il primo, perché solo così anche ciò che già conosciamo può tornare ad avere il sapore della novità e spingerci a dare sempre il massimo».

«Nell’epoca Covid, mentre i ragazzi si sentivano persi, era importante parlare di lavoro – ha dichiarato un’entusiasta Fabiana “Manager” Andreani, career coach. – E non solo di lavoro, ma di opportunità. La carriera cambierà nel corso del tempo: occorre quindi informarsi costantemente e non adottare modelli rigidi. Devono solo ispirarci.»

«Da tempo mi occupo di orientamento professionale, aiutandoli nella ricerca del lavoro – ha affermato Floridiana Ventrella, CEO e Founder di LavoroalSud.it. – Con la piattaforma che dirigo avevo l’intenzione di trattenere e valorizzare i tanti talenti del Sud. Non esiste una soluzione unica per farlo: servono risposte personalizzate, a partire dalla conoscenza della personalità di ogni singolo giovane».

«Ricevere il premio BMFL OrientaMenti è un’emozione enorme – ha affermato Anna Troisi, responsabile HR di ITSVIL. – Lavoro da sempre con i giovani e mi fa piacere mettere la mia esperienza a disposizione di chi si affaccia al mondo del lavoro».

«È sempre soddisfacente confrontarsi con i giovani qui alla Borsa – ha raccontato infine Raimondo Pasquino, già rettore dell’Università degli Studi di Salerno. – La formazione è sempre importante, anche quando avviene al di fuori delle strutture istituzionali classiche, a contatto diretto con le aziende.»

Grande attenzione ha suscitato il convegno “Comuni Intelligenti: competenze digitali e intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione del futuro”, con la partecipazione, tra gli altri, Giovanni Anastasi, Presidente del Formez, e di Gaetano Manfredi, in collegamento, Presidente dell’ANCI, che hanno evidenziato il ruolo strategico della formazione e degli Enti Comuni.

Ha preso, inoltre, il via l’hackathon con oltre 100 studenti e 20 coach. L’iniziativa si avvale di una rete di collaborazioni composta da 4 partner dell’hackathon (Infotel, Office Information, RSM, Mare Group), 5 supporter (Saggese, Banca Monte Pruno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ebilp, Infosfera, OMPM), 4 friend sponsor (ITSvil, StrategoDigital, IsolKappa, PForm Group) e 2 sponsor tecnici (Caseificio San Leonardo e Privilege Group).

Domani, giovedì 4 dicembre, prosegue la BMFL con una giornata ricca di incontri tematici, testimonianze, approfondimenti tecnici e le attese premiazioni “BMFL OrientaMenti”, dedicate alle eccellenze impegnate nei processi di orientamento, formazione e sviluppo delle competenze.

