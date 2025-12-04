Club Velico Salerno, ecco il nuovo direttivo: Salzano confermata presidente Ragazzi vice, Labanp segretario e Senatore tesoriere: tutte le altre nomine

Il nuovo direttivo del Club Velico Salernitano si presenta solido, coeso e pronto a inaugurare una fase di rinnovato slancio per la vita del club e per l’intera comunità velica cittadina. A guidarlo sarà ancora una volta Elena Salzano, imprenditrice salernitana confermata alla presidenza per il suo secondo mandato. Una riconferma che rappresenta una forte testimonianza di fiducia da parte dei soci, maturata grazie al lavoro svolto nei quattro anni precedenti e alla visione lungimirante con cui la presidente ha saputo accompagnare la crescita e il rilancio del club.

Grande aspettativa nella programmazione del nuovo direttivo, un gruppo coeso e determinato con una visione condivisa pronto ad immergersi in una nuova sfida. Nel primo consiglio sono state assegnate le cariche sociali e definite le deleghe che accompagneranno il club nella nuova fase di programmazione. Ad accompagnare la presidente in questo nuovo mandato ci saranno Luciano Ragazzi, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente e che ha già apportato un contributo prezioso al Club con il lavoro svolto nel primo mandato; Giovanni Labano, nominato Segretario con delega alla gestione operativa del personale. La responsabilità della tesoreria è stata affidata a Fabrizio Senatore, mentre Ermanno Visciani assumerà la direzione sportiva, con l’incarico di promuovere e coordinare le attività veliche. La gestione delle manutenzioni e delle aree a terra e a mare sarà curata da Claudio Nittoli, mentre Antonio Salzano si occuperà della clubhouse e delle attività sociali.

Il nuovo direttivo è già al lavoro per sviluppare una pianificazione orientata alla valorizzazione del Club Velico Salernitano, all’innovazione dei suoi spazi e dei suoi servizi e alla promozione della vela tra i cittadini, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone a questo sport e alla sua cultura, come fanno sapere dal Club Velico.

Nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro con i soci, durante il quale saranno condivise le linee guida dell’agenda strategica e le iniziative da intraprendere in un clima di apertura, trasparenza e collaborazione con il solo obiettivo di rendere sempre di più il club, un punto di riferimento cittadino.

“Ringrazio i soci per la fiducia rinnovata e il nuovo direttivo per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha scelto di mettersi in gioco – dice Elena Salzano, presidente del Club velico salernitano - Il nostro obiettivo comune è rendere il Club Velico Salernitano un luogo sempre più vivo, inclusivo e innovativo, capace di valorizzare la vela, il mare e la nostra splendida città. Vogliamo aprire il club a tutti, rafforzare la nostra identità e creare opportunità di crescita, sportiva e personale, per ogni appassionato”.

“Iniziamo questo nuovo percorso con grande determinazione e con lo spirito autentico che ci contraddistingue – dice Luciano Ragazzi vicepresidente del Club velico salernitano - quello di una comunità che guarda al mare come forza, ispirazione e orizzonte. In questi quattro anni abbiamo lavorato tanto ma c’è ancora da fare, per rilanciare il Club, la vela e il mare a Salerno e siamo pronti a fissare nuovi obiettivi con il nuovo direttivo e insieme sono sicuro raggiungeremo numerosi traguardi”.