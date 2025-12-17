A Salerno un Qr code per gli orari programmati del trasporto pubblico Primo passo per un percorso più ampio di digitalizzazione dell’informazione ai passeggeri

Locandine con QR Code per consultare gli orari del trasporto pubblico urbano nel territorio comunale di Salerno. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), introdurrà a partire dal 23 dicembre una nuova modalità digitale per informare i passeggeri. Le locandine saranno esposte progressivamente presso circa 90 fermate con una distribuzione strategica lungo l’anello principale della città, che attraversa la zona orientale, centrale e occidentale di Salerno, garantendo così una copertura delle aree a maggiore frequentazione.

Il servizio è semplice e immediato: è sufficiente inquadrare il QR Code con uno smartphone per accedere alle informazioni sui passaggi programmati dei bus delle diverse linee.

L’iniziativa rappresenta un primo passo di un percorso più ampio di digitalizzazione dell’informazione ai passeggeri. L’obiettivo di Busitalia Campania, infatti, è quello di estendere progressivamente il servizio a tutte le fermate urbane di Salerno, migliorando sempre più l’esperienza di viaggio e la fruibilità del servizio pubblico.

Con questo progetto, Busitalia Campania conferma il proprio impegno per una mobilità più moderna, accessibile e vicina ai bisogni dei cittadini, puntando su strumenti digitali semplici ed efficaci per rendere il trasporto pubblico sempre più smart.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito www.fsbusitaliacampania.it.