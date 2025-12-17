Enrico Bastolla nominato commissario di Italia Viva-Casa Riformista a Cava Sessa: "Porterà avanti un percorso teso alla crescita e alla valorizzazione del partito"

Già assessore comunale nella scorsa consiliatura e candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2020 alla guida di un raggruppamento civico di area progressista, Enrico Bastolla è stato nominato commissario di Italia Viva-Casa Riformista per il Comune di Cava de’ Tirreni. La designazione rientra nel percorso di rafforzamento e radicamento territoriale del partito nella provincia di Salerno.



A ufficializzare la nomina è stata il presidente provinciale di Italia Viva-Casa Riformista, Anna Rosa Sessa, che ha motivato la scelta: «Ho inteso indicare Enrico Bastolla commissario per Cava de’ Tirreni in considerazione del suo impegno politico e della profonda condivisione delle idee e dei valori del nostro partito».



Nel sottolineare le prospettive future, Sessa ha aggiunto: «Sono sicura che saprà portare avanti, con passione, impegno e determinazione, un percorso teso alla crescita e alla valorizzazione di Italia Viva-Casa Riformista. Puntiamo a essere, anche nella nostra provincia, un partito di valori, aperto, che parta dai territori e possa diventare una forza di governo credibile a ogni livello».



La nomina di Bastolla rappresenta un ulteriore passo nel processo di costruzione di una proposta politica riformista, inclusiva e radicata nelle comunità locali.