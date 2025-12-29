VIDEO. Truffe agli anziani, l'Arma alza la guardia: "Chiamate sempre il 112" Le parole del comandante della compagnia di Mercato San Severino

Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Arma dei carabinieri contro le truffe agli anziani, nelle sale cinematografiche di tutta la provincia di Salerno verrà proiettato tra un film e l'altro il video "L'arma arruola un testimonial: Lino Banfi".

Questa mattina mattinata di sensibilizzazione e promozione al cinema Charlot di Capezzano, nel comune di Pellezzano. Dopo la proiezione del video è stato il maggiore Carlo Santarpia, comandante della compagnia carabinieri di Mercato San Severino, ad analizzare il fenomeno delle truffe, dando consigli per evitare i raggiri e analizzando il fenomeno dal punto di vista territoriale.