VIDEO. Truffe agli anziani, l'Arma alza la guardia: "Chiamate sempre il 112"

Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Arma dei carabinieri contro le truffe agli anziani, nelle sale cinematografiche di tutta la provincia di Salerno verrà proiettato tra un film e l'altro il video "L'arma arruola un testimonial: Lino Banfi".
Questa mattina mattinata di sensibilizzazione e promozione al cinema Charlot di Capezzano, nel comune di Pellezzano. Dopo la proiezione del video è stato il maggiore Carlo Santarpia, comandante della compagnia carabinieri di Mercato San Severino, ad analizzare il fenomeno delle truffe, dando consigli per evitare i raggiri e analizzando il fenomeno dal punto di vista territoriale.