Frana sull'Amalfitana, proseguono i lavori ma la strada resta ancora chiusa Dopo il crollo di alcune pietre: si punta a riaprire entro il fine settimana

Il Comune di Maiori sta procedendo nelle attività necessarie alla riapertura della Strada Statale Amalfitana, chiusa a seguito del distacco di alcune pietre da un muro di contenimento in località Salicerchie nella tarda serata di martedì 6 gennaio 2026.

In queste ore sono stati effettuati i rilievi tecnici da parte del geologo e le ulteriori verifiche già programmate dopo i primi sopralluoghi di ieri mattina, mercoledì 7 gennaio. Gli esiti non hanno evidenziato criticità aggiuntive rispetto al quadro già noto.

"Sono stati avviati ed eseguiti interventi di messa in sicurezza, che proseguiranno anche nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio. Le attività rientrano nella gestione tempestiva dell’emergenza attivata dall’amministrazione comunale sin dalle prime ore successive all’evento, per garantire nel più breve tempo possibile condizioni di sicurezza adeguate alla viabilità - si legge in una nota del Comune di Maiori -. L’obiettivo è la riapertura della Strada Statale Amalfitana entro il fine settimana, compatibilmente con il completamento degli interventi programmati".