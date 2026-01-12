Reggia di Portici: valorizzazione di quattro immobili nel complesso monumentale Città Metropolitana di Napoli: avviso pubblico

La Città Metropolitana di Napoli ha indetto un avviso pubblico per la concessione di quattro immobili di pregio storico-artistico situati nel complesso monumentale della Reggia di Portici. L'iniziativa si inserisce in un progetto complessivo di valorizzazione della Reggia già avviato anni fa, che ha visto l'assegnazione di altri immobili per attività produttive (progetto “Le botteghe del Re”), e l'esaltazione della funzione museale del sito anche attraverso l'organizzazione di mostre.

Gli immobili messi a bando, attualmente liberi e inutilizzati, sono stati dichiarati di interesse artistico-storico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania. Tre unità sono collocate al piano terra dell'edificio ex Scuderie su via Università (lotti 1, 2 e 3), mentre il quarto immobile (lotto 4) si trova nel Bosco superiore, all'angolo tra via della Salute e via delle Tramvie, e comprende un fabbricato con antiche vasche borboniche e un terreno agricolo di oltre 12.000 mq coltivato a uliveto e frutteto.

I lotti 1, 2 e 3 completano il progetto “Le botteghe del Re”, già avviato dalla Città Metropolitana con precedenti concessioni di valorizzazione. Per questi immobili sono ammesse attività idonee a offrire servizi turistici quali bar, caffè letterari, ristorazione, degustazione e vendita di prodotti enogastronomici, botteghe artigiane, attività editoriali e fotografiche.

Il lotto 4, di particolare valore storico e paesaggistico ai piedi del Vesuvio, è destinato ad attività di agriturismo, produzione locale e ristorazione a km zero. Il fabbricato conserva al piano interrato le antiche vasche borboniche, che costituivano parte dell'impianto di approvvigionamento idrico per l'intero complesso del Palazzo Reale di Portici.

La concessione avrà durata di dodici anni e prevede che i concessionari si facciano carico degli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione degli immobili, nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza competente.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 6 febbraio 2026. La selezione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica. È obbligatorio eseguire un sopralluogo degli immobili per i quali si intende presentare istanza inviando richiesta di appuntamento alla mail cittametropolitana.na@pec.it entro il 30 gennaio 2026.