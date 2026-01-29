Salerno, cede la sede stradale: voragine sull'asfalto e disagi alla circolazione

Non solo Torrione. Salerno si mostra sempre più fragile anche in altre zone
Nelle scorse ore si è registrato un cedimento importante in via Calenda.
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed i tecnici dell'Enel per le verifiche.
La strada è stata chiusa e la circolazione deviata su percorsi alternativi, in attesa di ultimare le verifiche di sicurezza.
"La Polizia Municipale presidia la zona per impedire gli accessi veicolari alla zona interdetta a causa del cedimento della sede stradale - fanno sapere da Palazzo di città -. Proseguono anche le verifiche tecniche per valutare l'evolversi della situazione" .
Salerno, con la voragine in via Calenda, mostra ancora una volta tutte le fragilità di una città che deve fare i conti con diversi problemi. I residenti sperano che la situazione possa ritornare al più presto alla normalità.