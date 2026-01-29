Caduta massi dal Forte la Carnale, Lungomare resta chiuso

Sembra una vera e propria maledizione. Dopo il pattinodromo e parte del Lungomare da poco oggetto di restyling, un'altra parte di Torrione cade a pezzi.
Nelle scorse ore è scattato l'allarme per il cedimento del Forte la Carnale, uno dei simboli della città. Registrato il distacco di alcuni massi dalla parete.
Immediato l'intervento da parte della Polizia locale e degli uffici del Comune di Salerno: dopo le prime verifiche, resta interdetto alla circolazione parte del Lungomare.
Anche in questo caso i tempi non si annunciano brevissimi: necessarie, infatti, le verifiche sul costone per verificarne la stabilità. Il Forte la Carnale, che tempo addietro era legato all'Ente provinciale per il Turismo, ora rientra nei beni nella disponibilità della Regione Campania.
Al momento è escluso un collegamento diretto con i cedimenti registrati al Pattinodromo e ai giardinetti.